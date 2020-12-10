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إنجي المقدم بإطلالة ناعمة في ختام القاهرة السينمائي

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إنجي المقدم بإطلالة ناعمة في ختام القاهرة السينمائي إنجي المقدم بإطلالة ناعمة في ختام القاهرة السينمائي

مصراوي Masrawy

08:14 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتبت- هند خليفة

ظهرت الفنانة إنجي المقدم بإطلالة ناعمة في فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مرتدية فستانًا مخمليًا كلاسيكيًا باللون الأزرق الزهري.

واختارت الفنانة إنجي تصميمًا بسيطًا وناعم بدون أي تفاصيل، بفتحة بطول الساق، وبقصة الأوفشولدر. واعتمدت على إكسسوارات قوية تبرز الإطلالة، بفصوص زرقاء، واعتمدت أيضًا على إبراز الإطلالة بطريقة أنثوية عبر قصة شعر انسيابية

وتُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما،

وعلى مدار 9 أيام شهدت السجادة الحمراء منذ حفل الافتتاح الأربعاء 2 ديسمبر الجاري، تألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال حصرهن على حضور أيام المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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