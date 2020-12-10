بفستان أحمر وبدلة سوداء.. هنادي مهنا وزوجها في ختام القاهرة السينمائي

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مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

تألق الكابلز (الثنائي) الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا، على الريد كاربت في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، المُقام بدار الأوبرا المصرية.

هنادي طلّت بفستان طويل باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتصفيفة الشعر المرفوع لأعلى والمنسدل.

أما زوجها الفنان أحمد خالد صالح ارتدى بدلة باللون الاسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وفيست باللون الأبيض في أسود.

وتُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما.

وعلى مدار 9 أيام شهدت السجادة الحمراء منذ حفل الافتتاح الأربعاء 2 ديسمبر الجاري، تألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال حصرهن على حضور أيام المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.