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هنا شيحة تتألق بالأسود في ختام مهرجان القاهرة

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هنا شيحة تتألق بالأسود في ختام مهرجان القاهرة هنا شيحة تتألق بالأسود في ختام مهرجان القاهرة

مصراوي Masrawy

07:15 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتبت- هند خليفة

تألقت الفنانة هنا شيحة بظهورها على السجادة الحمراء لفعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، وارتدت فستانًا باللونين الأسود والفضي، بقصة الأوف شولدر، وفتحة طويل بطول الساق.

واعتمدت هنا على تسريحة شعر انسيابية، ومكياج بسيط، إضافة إلى استخدام حلق فقط كإكسسوار

وتُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما،

وعلى مدار 9 أيام شهدت السجادة الحمراء منذ حفل الافتتاح الأربعاء 2 ديسمبر الجاري، تألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال حصرهن على حضور أيام المهرجان.

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