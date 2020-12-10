بـ"فتحة جريئة".. فستان جومانا مراد في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

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مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

طلت الفنانة جومانا مراد على السجادة الحمراء لفعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم، المقام بدار الأوبرا المصرية.

جونا ظهرت بفستان باللون الذهبي، مزينا بالتطريزات، وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وترك شعرها منسدلا للخلف، نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

وتُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما.

وعلى مدار 9 أيام شهدت السجادة الحمراء منذ حفل الافتتاح الأربعاء 2 ديسمبر الجاري، تألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال حصرهن على حضور أيام المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.