ظهرت كأميرات ديزني.. من هي ملكة ريد كاربت ثامن أيام مهرجان القاهرة؟

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مصراوي Masrawy

كتبت-شيماء مرسي

تنافست النجمات على الظهور بأجمل إطلالة على الريد كاربت خلال اليوم الثامن من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، التي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء بدار الأوبرا المصرية.

والعديد من النجمات استطعن خطف الأنظار، سواء بقصة فستان جريئة أو غريبة أو هادئة وغيرها من الإطلالات، لكن دوما ما توجد طلّة تخطف قلوب الجماهير ويلقبها نقاد الموضة بـ"ملكة السجادة الحمراء"، وتصبح صاحبة الإطلالة الساحرة، فيا تُرى من هي في ثامن أيام المهرجان؟

مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي، ترى أن الإعلامية ريا أبي راشد هي ملكة الريد كاربت في ثامن أيام المهرجان، ووصفت إطلالتها بإطلالة أميرات ديزني، حيث ظهرت بفستان أصفر من قماش الأورجنزا المنقط بتوقيع مرمر حليم، و قصةالفستان هي (pencil Dress).

تابعت مصممة الأزياء، أن القصة مناسبة جدا لها ويبرز قوامها الممشوق، وتميز الفستان بأنه مزود بأكمام منفوخة كاميرات ديزني.

وأوضحت استشارية الأزياء، أن اللون الأصفر والأكمام المنفوخة من ضمن صيحات الموضة لعام 2020-2021، وذكرت أن المكياج والشعر كانوا غاية البساطة والمجوهرات كانت موفقة جدا والحذاء مميز جدا.