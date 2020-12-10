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بوت فوق الركبة لإطلالة مفعمة بالأنوثة

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بوت فوق الركبة لإطلالة مفعمة بالأنوثة بوت فوق الركبة لإطلالة مفعمة بالأنوثة

مصراوي Masrawy

09:00 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

د ب أ-
يتربع بوت فوق الركبة (Overknee Boots) على عرش موضة الأحذية النسائية هذا الشتاء ليمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة والإثارة.
وأوضحت مجلة "فرويندين" أن بوت فوق الركبة يصل طوله - كما يبدو من اسمه – إلى فوق الركبة، مشيرة إلى أنه يأتي هذا العام بساق ضيقة وكعب ضخم، بينما يتألق بمظهر الجلد اللامع.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يتم تنسيق بوت فوق الركبة مع تنورة قصيرة أو فستان قصير، على أن يتم ارتداء جورب طويل للإحساس بالدفء، بينما تكتمل الأناقة مع معطف يصل طوله إلى الكاحل.

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