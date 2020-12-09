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ولايات أمريكية ترفع دعوى قضائية لإنهاء احتكار "فيسبوك"

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ولايات أمريكية ترفع دعوى قضائية لإنهاء احتكار "فيسبوك" ولايات أمريكية ترفع دعوى قضائية لإنهاء احتكار "فيسبوك"

مصراوي Masrawy

11:26 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

نيويورك - (د ب أ)

أقامت مجموعة من الولايات الأمريكية، بقيادة ولاية نيويورك دعوى قضائية تتهم فيها شركة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بارتكاب ممارسات مضادة للمنافسة العادلة، بحسب ليتيتيا جيمس المدعي العام لولاية نيويورك.

وقالت جيمس عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء: "أقود ائتلافًا من 28 مدعيًا عامًا في دعوى قضائية ضد فيسبوك لإنهاء احتكارها غير القانوني".

وتقول الدعوى إن "فيسبوك" استحوذت بطرق غير قانونية على خدمات منافسة وقلصت الخدمات للمنافسين الأصغر حجمًا، مما حرم المستخدمين من مزايا المنافسة في الوقت الذي قلصت فيه إجراءات حماية خصوصية المستهلكين.

وقالت جيمس إن شركة فيسبوك سعت في الوقت نفسه إلى زيادة أرباحها من خلال زيادة إيرادات الإعلانات، وجمعت المليارات من خلال "تحويل البيانات الشخصية إلى بقرة حلوب للأموال".

وأضافت جيمس أن هذه الدعوى القضائية ستوجه رسالة واضحة إلى فيسبوك، وغيرها من الشركت التي تحاول خنق المنافسة وتقليل الابتكار وتقليص حماية الخصوصية، بأنها ستواجه القوة الكاملة لكل مكاتب المدعين العموم في الدولة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه مكتب المدعي العام الأمريكي ووزارة العدل وهيئة التجارة الاتحادية، تحقيقات في قضايا احتكار خاصة بشركة فيسبوك.

وفي أكتوبر الماضي، أقامت وزارة العدل الأمريكية دعوى احتكار ضد شركة خدمات الإنترنت جوجل، بسبب طريقة إدارتها لمحرك البحث الخاص بها.

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