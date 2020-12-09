والد السيدة المنتحرة بالقليوبية: تعرضت لضغوط نفسية بسبب خلافاتها مع أسرة زوجها

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال والد ربة منزل أقدمت على الانتحار عن طريق تناول "سم فئران"، بشبين القناطر في القليوبية، إن ابنته وقع الظلم عليها، وأنها تعرضت لضغوط نفسية شديدة، بسبب خلافاتها المستمرة مع أسرة زوجها المغترب في إحدى دول الخليج، بالإضافة إلى العلاقة السيئة بينها وزوجها.

وأضاف خلال التحقيقات أن ابنته تركت طفلة رضيعة لم تكمل عامها الثاني، وأنه علم من جارة ابنته بتعرضها لحالة إعياء إثر تناولها مادة سامة "سم فئران" وجرى نقلها إلى المستشفى، إلا أنها توفيت فور وصولها للمستشفى.

وأشار إلى إنه فوجئ بخبر انتحارها، مشيرًا إلى أنها كانت تعاني في الفترة الأخيرة من حالة نفسية سيئة بسبب كثرة المشاكل بينها وبين زوجها بسبب سفره، كما أنه لم يقف بجوارها في حل مشاكلها مع أسرته، ودائمًا ما كان يحملها ذنب كثرة الخلافات في المنزل رغم عدم وجوده، حتى قررت التخلص من حياتها.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من الرائد محمد فتحي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، باستقبال مستشفى شبين القناطر العام جثة لـ"ربة منزل" 25 عامًا، لقيت مصرعها إثر تناولها مادة سامة أودت بحياتها.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات أن المجني عليها كان بينها وبين زوجها الذي يعمل بإحدى الدول العربية، وأسرته، خلافات مستمرة.

جرى نقل جثة المتوفاة إلى مستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف النيابة العامة.