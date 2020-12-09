أخبار عاجلة

جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك -
الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجال البنية التحتية والنقل -
ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة -
الأمن الاقتصادي: ضبط 4626 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية -
القبض على شخص يعرض زوجته على راغبي المتعة بحثاً عن المال -
شرطة الكهرباء: ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار في 24 ساعة -
لا تنخدعوا باستقرار الطقس.. الأرصاد: برودة وأمطار ورياح في الأيام الثلاثة المقبلة -
صور.. سفير الفاتيكان يلتقي محافظ أسيوط والقيادات الدينية -
روسيا تختبر منظومات الدفاع الجوي في إحدى أحدث السفن الصاروخية -
مطبخ هالة - الأكلة اللي هتنسيكي برد الشتاء.. أسهل واسرع طريقة لعمل فتة العدس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

فوز رئيس غانا بولاية رئاسية ثانية

Print
فوز رئيس غانا بولاية رئاسية ثانية فوز رئيس غانا بولاية رئاسية ثانية

مصراوي Masrawy

10:02 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

أكرا - (د ب أ)

أعلنت مفوضية الانتخابات اليوم الأربعاء، إعادة انتخاب رئيس غانا الحالي نانا أدو أكوفو- أدو، بعد حصوله على 59ر51 من الأصوات، وتفوقه على منافسه الرئيسي الرئيس السابق جون دراماني ماهاما.

وقالت اللجنة بعد فرز نتائج 274 من إجمالي 275 دائرة انتخابية في البلاد إن أكوفو- أدو انتصر على منافسه اللدود، الرئيس السابق جون دراماني ماهاما، الذي حصل على 36ر47% من الأصوات.

ويحتاج المرشح إلى الحصول على 50% على الأقل من الأصوات ليتم انتخابه في الجولة الأولى من التصويت الذي أطلق عليه "معركة عملاقين".

وظلت نتائج دائرة واحدة بها 128 ألف و18 صوتًا محل خلاف مساء اليوم، لكن رئيس مفوضية الانتخابات جان مينسا أعلن أن النتيجة لن تتغير، حتى لو حصل ماهاما على جميع أصوات الدائرة المتبقية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتنافس فيها أكوفو- أدو المنتمي للحزب الوطني الجديد الحاكم ومهاما، زعيم حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، على منصب الرئاسة، حيث فاز كل منهما من قبل في انتخابات واحدة، حيث فاز أكوفو- أدو في 2016 و مهاما في 2012.

وانتخب ما يقرب من 17 مليون ناخب مسجل في غانا 275 نائبًا من بين 914 مرشحًا في انتخابات السابع من ديسمبر، ومن المتوقع أن يفوز حزب أكوفو- أدو بأغلبية المقاعد في البرلمان مجددًا، ولم يتم إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية بعد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

شبكة عيون الإخبارية