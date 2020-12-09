فوز رئيس غانا بولاية رئاسية ثانية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أكرا - (د ب أ)

أعلنت مفوضية الانتخابات اليوم الأربعاء، إعادة انتخاب رئيس غانا الحالي نانا أدو أكوفو- أدو، بعد حصوله على 59ر51 من الأصوات، وتفوقه على منافسه الرئيسي الرئيس السابق جون دراماني ماهاما.

وقالت اللجنة بعد فرز نتائج 274 من إجمالي 275 دائرة انتخابية في البلاد إن أكوفو- أدو انتصر على منافسه اللدود، الرئيس السابق جون دراماني ماهاما، الذي حصل على 36ر47% من الأصوات.

ويحتاج المرشح إلى الحصول على 50% على الأقل من الأصوات ليتم انتخابه في الجولة الأولى من التصويت الذي أطلق عليه "معركة عملاقين".

وظلت نتائج دائرة واحدة بها 128 ألف و18 صوتًا محل خلاف مساء اليوم، لكن رئيس مفوضية الانتخابات جان مينسا أعلن أن النتيجة لن تتغير، حتى لو حصل ماهاما على جميع أصوات الدائرة المتبقية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتنافس فيها أكوفو- أدو المنتمي للحزب الوطني الجديد الحاكم ومهاما، زعيم حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، على منصب الرئاسة، حيث فاز كل منهما من قبل في انتخابات واحدة، حيث فاز أكوفو- أدو في 2016 و مهاما في 2012.

وانتخب ما يقرب من 17 مليون ناخب مسجل في غانا 275 نائبًا من بين 914 مرشحًا في انتخابات السابع من ديسمبر، ومن المتوقع أن يفوز حزب أكوفو- أدو بأغلبية المقاعد في البرلمان مجددًا، ولم يتم إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية بعد.