ريا أبي راشد تتألق بإطلالة ساحرة في ثامن أيام مهرجان القاهرة

مصراوي Masrawy
10:01 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020
كتبت_ شيماء مرسي
تألقت الإعلامية ريا أبي في اليوم الثامن لمهرجان القاهرة السينمائي.
ارتدت ريا أبي راشد فستانا طويلا باللون الأصفر المسطردة بأكمام شفافة منفوخة.
واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.
واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.