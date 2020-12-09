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ريا أبي راشد تتألق بإطلالة ساحرة في ثامن أيام مهرجان القاهرة

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ريا أبي راشد تتألق بإطلالة ساحرة في ثامن أيام مهرجان القاهرة ريا أبي راشد تتألق بإطلالة ساحرة في ثامن أيام مهرجان القاهرة

مصراوي Masrawy

10:01 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتبت_ شيماء مرسي

تألقت الإعلامية ريا أبي في اليوم الثامن لمهرجان القاهرة السينمائي.

ارتدت ريا أبي راشد فستانا طويلا باللون الأصفر المسطردة بأكمام شفافة منفوخة.

واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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