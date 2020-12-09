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أسامة هيكل ينعى نبيل فاروق.. صاحب رجل المستحيل

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أسامة هيكل ينعى نبيل فاروق.. صاحب رجل المستحيل أسامة هيكل ينعى نبيل فاروق.. صاحب رجل المستحيل

مصراوي Masrawy

09:45 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الكاتب الروائي نبيل فاروق، الذي وافته المنية، اليوم، إثر أزمة قلبية، عن عمر 64 عاما.

يذكر أن الراحل من مواليد فبراير 1956، تخرج في كلية الطب، وكان لديه شغف بالقراءة والكتابة منذ صغره، إذ حصل على أول جائزة له من قصر ثقافة طنطا قبل تخرجه في الجامعة، وذلك عن قصته "النبوءة" التي تصدرت بعد ذلك سلسلة "كوكتيل 2000"، واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي.

صدرت له مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب، وقدم عدة سلاسل قصصية، من أشهرها (ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000)، ولاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب.

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