هدف "رودريجيز" في مرمى الوحدة يخطف جائزة الأفضل

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قفز بفريق الاتحاد للمركز الرابع

خطف لاعب الاتحاد غاري رودريجيز جائزة الهدف الأفضل في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك باختيار الجمهور.

وكان رودريجيز قد أحرز الهدف الأول لفريقه في شباك الوحدة بتسديدة أرضية زاحفة سكنت الشباك الوحداوية، في اللقاء الذي انتهى اتحادياً 2/1 وعلى ضوء تلك النتيجة قفز الاتحاد للمركز الرابع في سلم ترتيب فرق الدوري .

الجدير بالذكر أن الاتحاد دشن تحضيراته لمواجهة الشباب ، الجمعة ، في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري .