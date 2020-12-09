أغلبية لمستقبل وطن بـ 316 نائبا.. توزيع مقاعد البرلمان القادم "حصر عددي"

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد سامي:

انتهت بالأمس جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتي جرت على 101 مقعد في 13 محافظة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المرحلة الأولى قائمة وفردي والتي جرت على 283 مقعدا بعد تأجيل الانتخابات على مقعد دائرة دير مواس بمحافظة المنيا تنفيذا لحكم قضائي صادر لصالح النائب السابق علاء حسانين.

كما تم إعلان نتيجة المرحلة الثانية لنظام القوائم ومقاعد الفردي التي تم حسمها من المرة الأولى والبالغ عددها 181 مقعدا بالإضافة إلى الحصر العددي لدوائر الإعادة أمس والتي لم تعلن رسميا حتى الآن لتصبح إجمالي المقاعد التي تم الانتخاب عليها 567 مقعد.

وشهدت النتائج التي تم إعلانها وفاة الدكتور جمال حجاج مرشح حزب الشعب الجمهوري عن دائرة بنها والذي اجتاز المقعد من المرة الأولى متأثر بإصابته بفيروس كورونا لتصبح الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة وفقا للقانون بفتح باب الترشح على المقعد من جديد لكن بعد انعقاد المجلس.

كما شهدت الأوضاع وفاة الدكتور فوزي فتى النائب عن القائمة الوطنية بالقاهرة حيث ستقوم الهيئة بتصعيد بديله بالقائمة وهي ابنته آية فوزي فتى.

ووفقا لما تم إعلانه رسميا وما جاء بالحصر العددي لدوائر الإعادة حصد حزب مستقبل وطن الأغلبية بـ 316 مقعدا موزعين: 145 بنظام القائمة و171 بنظام الفردي، وجاء بعده حزب الشعب الجمهوري بـ 50 مقعدا: 28 بنظام القائمة و22 بنظام الفردي، أما الوفد فجاء في المركز الثالث بـ 26 مقعدا: 21 بنظام القائمة و4 بنظام الفردي، يليه حماة الوطن بـ 23 مقعدا: 19 بنظام القائمة و4 بنظام الفردي، وحزب مصر الحديثة 11 مقعدا: 10 بنظام القائمة ومقعد بالنظام الفردي.

تلاهم في الترتيب حزب الإصلاح والتنمية بـ 9 مقاعد حصل عليها بنظام القائمة، ثم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 7 مقاعد فاز بهم بنظام القائمة، وتساوى معه حزب الحرية بـ 7 مقاعد: 5 بنظام القائمة ومقعدين بنظام الفردي، ثم حزب المؤتمر بنفس عدد المقاعد فاز بهم بنظام القائمة وحزب النور 7 مقاعد فاز بهم بنظام الفردي بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة وجاء في المركز قبل الأخير حزب العدل بمقعدين حصل عليهم بنظام القائمة وأخير إرادة جيل بمقعد واحد.

واستطاع المستقلون وأبرزهم الدكتور علي عبدالعال الحصول على 95 مقعدا: 25 منهم بنظام القائمة والباقي بنظام الفردي.