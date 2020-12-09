أمير المصري بإطلالة جديدة في ثامن أيام مهرجان القاهرة

مصراوي Masrawy
07:32 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020
كتبت _ شيماء مرسي
تصوير_ محمود عبد الناصر
طل الفنان أمير المصري على الريد كاربت في اليوم الثامن من مهرجان القاهرة السينمائي.
ارتدى أمير بالطو باللون البني، وأسفلة تيشرت باللون الأوف وايت، مع بنطلون باللون الكافيه.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.