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أمير المصري بإطلالة جديدة في ثامن أيام مهرجان القاهرة

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أمير المصري بإطلالة جديدة في ثامن أيام مهرجان القاهرة أمير المصري بإطلالة جديدة في ثامن أيام مهرجان القاهرة

مصراوي Masrawy

07:32 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتبت _ شيماء مرسي
تصوير_ محمود عبد الناصر

طل الفنان أمير المصري على الريد كاربت في اليوم الثامن من مهرجان القاهرة السينمائي.

ارتدى أمير بالطو باللون البني، وأسفلة تيشرت باللون الأوف وايت، مع بنطلون باللون الكافيه.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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