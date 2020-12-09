محمد فراج وبسنت شوقي يخطفان الأنظار بالأسود في ثامن أيام مهرجان القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتبت - شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

تألق الفنان محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقي على الريد كاربت في اليوم الثامن من مهرجان القاهرة السينمائي.

ارتدت بسنت فستانا قصيرا باللون الأسود، مزود بأكمام.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وحذاء باللون الأسود.

أما محمد فراج ارتدى بليزر باللون الرصاصي، مع تيشرت باللون الأسود، وبنطلون بنفس اللون، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود وساعة يد.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.