محمد فراج وبسنت شوقي يخطفان الأنظار بالأسود في ثامن أيام مهرجان القاهرة

مصراوي Masrawy
07:10 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020
كتبت - شيماء مرسي
تصوير- محمود عبد الناصر
تألق الفنان محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقي على الريد كاربت في اليوم الثامن من مهرجان القاهرة السينمائي.
ارتدت بسنت فستانا قصيرا باللون الأسود، مزود بأكمام.
واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وحذاء باللون الأسود.
أما محمد فراج ارتدى بليزر باللون الرصاصي، مع تيشرت باللون الأسود، وبنطلون بنفس اللون، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود وساعة يد.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.