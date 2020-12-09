رانيا يوسف بفستان قصير في مهرجان القاهرة السينمائي

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مصراوي Masrawy

كتبت _ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة رانيا يوسف على الريد كاربت في اليوم الثامن من مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة أنيقة.

ارتدت رانيا فستانا قصيرا باللون الأسود، بقماش الباييت اللامع كت وبدون أكمام.

واعتمدت رانيا مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأسورة.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي