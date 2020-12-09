هيفاء وهبي وياسمين صبري بنفس الإطلالة.. أيهما أجمل؟

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مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

حرصت الفنانة ياسمين صبري على حضور فعاليات اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية.

وارتدت ياسمين جامبسوت باللون الأسود، بأكمام طويلة، وبأزرار باللون الذهبي عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، مع إكسسوارات ماسية، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء وشنطة باللون الأسود

الجامبسوت التي ارتدته ياسمين صبري هو نفس الذي ارتدته الفنانة هيفاء وهبي في حفل Grammy's بلوس أنجلوس عام 2014.

هيفاء ارتدت الجامبسوت باللون الأسود من قماش المخمل، مزودة بأزرار عند منطقة الصدر والأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.