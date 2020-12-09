أخبار عاجلة

بقيمة تجاوزت 113 مليون ريال .. "أنوفست العقارية" تستحوذ على مساهمة أرض الفيحاء -
صور بانورامية.. "فيضة القلت" ومشاهد رائعة تأسر السكان والمسافرين بحفر الباطن -
بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي -
وسط التفاؤل بلقاح كورونا.. صعود في أسعار النفط -
5 علامات تعتبر إنذارات مبكرة عن إصابتك بـ"السكري".. انتبه لها -
"المشيطي": البرامج والنتائج التي تحققها وزارة الزراعة كانت بسواعد وطنية ١٠٠٪ -
شاهد.. تكثيف إنشاءات 6 منارات بالمسجد الحرام خلال الجائحة -
الشورى.. مطالبات عدة لمركز التعليم الإلكتروني -
"العسيري": المملكة كرّست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية "كورونا" -
هيئة المهندسين تنفي شائعة رفع سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

هيفاء وهبي وياسمين صبري بنفس الإطلالة.. أيهما أجمل؟

Print
هيفاء وهبي وياسمين صبري بنفس الإطلالة.. أيهما أجمل؟ هيفاء وهبي وياسمين صبري بنفس الإطلالة.. أيهما أجمل؟

مصراوي Masrawy

06:17 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتبت_ شيماء مرسي

حرصت الفنانة ياسمين صبري على حضور فعاليات اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية.

وارتدت ياسمين جامبسوت باللون الأسود، بأكمام طويلة، وبأزرار باللون الذهبي عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، مع إكسسوارات ماسية، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء وشنطة باللون الأسود

الجامبسوت التي ارتدته ياسمين صبري هو نفس الذي ارتدته الفنانة هيفاء وهبي في حفل Grammy's بلوس أنجلوس عام 2014.

هيفاء ارتدت الجامبسوت باللون الأسود من قماش المخمل، مزودة بأزرار عند منطقة الصدر والأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

جزء من آخر حوار لـ الكاتب الكبير نبيل فاروق مع #من_مصر قبل وفاته

جزء من آخر حوار لـ الكاتب الكبير نبيل فاروق مع #من_مصر قبل وفاته

شبكة عيون الإخبارية