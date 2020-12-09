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كم تبلغ إطلالة رانيا يوسف في سابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي؟

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كم تبلغ إطلالة رانيا يوسف في سابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي؟ كم تبلغ إطلالة رانيا يوسف في سابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي؟

مصراوي Masrawy

05:27 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتبت-شيماء مرسي

تصوير-محمود عبد الناصر

طلّت الفنانة رانيا يوسف على الريد كاربت في اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، بإطلالة جريئة.

وارتدت رانيا فستانا باللون التركواز، بقصة الأوف شولدر، وتميز بأنه مفتوح عند منطقة الصدر، ومزيناً بحزام عند منطقة الخصر، والكشكات من أسفل.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق بتصميم دائري مع أسورة متعددة الطبقات وخاتم.

وبالبحث عن موديل الفستان وجدنا أنه من بيت أزياء elisabetta franchi، بسعر 1,019 دولارا أي ما يعادل 16 ألف جنيه.

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