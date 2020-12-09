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من هي ملكة الريد كاربت في سابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي؟

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من هي ملكة الريد كاربت في سابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي؟ من هي ملكة الريد كاربت في سابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي؟

مصراوي Masrawy

05:00 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتبت-شيماء مرسي

تصوير-محمود عبد الناصر

تنافست النجمات على الظهور بأجمل إطلالة على الريد كاربت خلال اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، التي انطلقت فعالياته الأربعاء بدار الأوبرا المصرية.

والعديد من النجمات استطعن خطف الأنظار، سواء بقصة فستان جريئة أو غريبة أو هادئة وغيرها من الإطلالات، لكن دوما ما توجد طلّة تخطف قلوب الجماهير ويلقبها نقاد الموضة بـ"ملكة السجادة الحمراء"، وتصبح صاحبة الإطلالة الساحرة، فيا تُرى من هي في سابع أيام المهرجان؟

مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي، ترى أن الفنانة ليلى علوي والفنانة جميلة عوض، هما ملكتا الريد كاربت في سابع أيام المهرجان.

ذكرت زينب أن الفنانة ليلى علوي تألقت للمرة الثانية كالأميرات لليوم السابع، بفستان أسود كلاسيكي قصير، وتميز باللياقة والقصة من الوسط ويتدلى من أطرافه خيوط من الحرير، وتعد إطلالتها الكلاسيكية من ضمن اتجاهات الموضة لعام 2021.

وتابعت مصممة الأزياء لـ"مصراوي"، أن الفنانة ليلى علوي كانت موفقة باختيارها للمجوهرات وتصفيفة الشعر الويفي والمكياج السموكي والحقيبة والحذاء الكلاسيكي، كانوا موفقين جدا.

أوضحت الشوربجي أن الفنانة جميلة عوض، تألقت بإطلالة أوروبية عصرية جميلة كأميرات ديزني في اليوم السابع، إذ إن الفستان من اللون Steel Blue ذات أكتاف عريضة والأكمام المنفوخة التي تكتسح منصات عروض الأزياء العالمية 2020، مع وجود حزام عريض لتحديد الخصر، أعطها لمسه رومانسية وأنوثة فائقة كاميرات ديزني. وقالت مصممة الأزياء، إن اختيار الفنانة للمجوهرات والمكياج وتصفيفة الشعر كان بسيط وموفق.

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