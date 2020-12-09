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بسنت شوقي بالتايجر ورانيا جريئة..إطلالات النجمات في سابع أيام مهرجان القاهرة

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بسنت شوقي بالتايجر ورانيا جريئة..إطلالات النجمات في سابع أيام مهرجان القاهرة بسنت شوقي بالتايجر ورانيا جريئة..إطلالات النجمات في سابع أيام مهرجان القاهرة

مصراوي Masrawy

01:49 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020


كتبت_ شيماء مرسي
تصوير_ محمود عبد الناصر

حرصت نجمات الفن على الظهور بأحسن صورة، وتنوعت الإطلالات في اليوم السابع لمهرجان القاهرة السينمائي ما بين الأنيقة والجريئة.

وفي التقرير التالي، جمعنا لكم أبرز إطلالات نجمات الفن في اليوم السابع لمهرجان القاهرة السينمائي:

_ درة:
ارتدت درة فستانا قصيرا باللون الأسود، بصيحة البليزر مع توب باللون الأسود، وتميز الفستان بأنه مزود بإكستنشن مزيج من اللوني الأسود والذهبي، واعتمدت درة مكياجا ناعما، مع إكسسوارات ماسية، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

_ جومانا مراد:
ارتدت "جومانا" بدلة باللون الأسود مرصعة بالتطريزات من الأسفل مع توب من نفس اللون، مزينة بفروٍ أحمر من الأكمام، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأحمر، واعتمدت جومانا مكياجاً هادئاً واختارت أن تترك شعرها منسدلاً.

_ بوسي شلبي:
ارتدت بوسي بلوزة كب باللوني الأسود والسيلفر، مع بنطلون أسود، وحقيبة يد بنفس لوني البلوزة، واختارت لهذة الإطلالة نظارة ذات عدسات شفافة،و مكياجاً قوياً وتركت شعرها منسدلاً.

_ بسنت شوقي:
ارتدت "بسنت" فستانا باللونين التايجر والأسود، وجاء تصميمه مفتوحا من الصدر والأكتاف، ونسقت مع الإطلالة حقيبة يد "كلاتش" صغيرة وإكسسوارات بسيطة مكونة من خاتم وإسورة، واختارت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا.

_ جميلة عوض:
ارتدت جميلة فستانا بليزر مزود بأكمام منفوخة، وحزام عند منطقة الخصر.واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة.

_ رانيا يوسف:
ارتدت رانيا يوسف فستانا باللون التركواز، بقصة الأوف شولدر، وتميز الفستان بأنه مفتوح عند منطقة الصدر، ومزيناً بحزام عند منطقة الخصر، والكشكات من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق بتصميم دائري مع أسورة متعددة الطبقات وخاتم، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

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