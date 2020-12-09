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كم يبلغ سعر جامبسوت ياسمين صبري في مهرجان القاهرة السينمائي؟

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كم يبلغ سعر جامبسوت ياسمين صبري في مهرجان القاهرة السينمائي؟ كم يبلغ سعر جامبسوت ياسمين صبري في مهرجان القاهرة السينمائي؟

مصراوي Masrawy

01:30 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتبت-شيماء مرسي

تصوير-محمود عبد الناصر

حرصت الفنانة ياسمين صبري على حضور فعاليات اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، بدار الأوبرا المصرية.

وطلّت ياسمين على السجادة الحمراء مرتدية جامبسوت باللون الأسود، بأكمام طويلة، وبأزرار باللون الذهبي عند منطقة الصدر.

واعتمدت ياسمين مكياجا ناعما، مع إكسسوارات ماسية، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاءً وشنطة باللون الأسود.

وبالبحث عن موديل الجمبسوت وجدنا أنه من ماركة balmain، بسعر 1,329 دولارا أي ما يعادل 20,898 جنيها.

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