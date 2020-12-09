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جينز البالون نجم موضة الشتاء

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جينز البالون نجم موضة الشتاء جينز البالون نجم موضة الشتاء

مصراوي Masrawy

09:00 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

د ب أ-
يمثل جينز البالون Balloon Jeans نجم الموضة النسائية هذا الشتاء ليمنح المرأة إحساسا بالراحة وحرية الحركة من ناحية ويضفي على المظهر لمسة جاذبية وتفرد من ناحية أخرى.
وأوضحت مجلة "Elle" أن جينز البالون يمتاز بوسط عال ومحدد وأرجل مستديرة ذات قصة واسعة وقصيرة تصل إلى الكاحل، مشيرة إلى أن هذه القصة المتفردة تسلط الضوء على منطقة الوسط لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن جينز البالون يتناغم مع القطع الفوقية ذات القصة الضيقة؛ حيث تخلق هذه التوليفة الفريدة تباينا مثيرا يخطف الأنظار، بينما تكتمل أناقة الإطلالة بآنكل بوت ذي كعب عال وساق ضيقة.
ويراعى أيضا الابتعاد عن القطع الفوقية الأكبر من المقاس "Oversized" والفضفاضة، كي لا يبدو المظهر العام غير مناسب.

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