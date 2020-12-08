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"الجدعان" يبحث آفاقاً جديدة من التعاون الاقتصادي مع الوفد الوزاري الإندونيسي

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"الجدعان" يبحث آفاقاً جديدة من التعاون الاقتصادي مع الوفد الوزاري الإندونيسي "الجدعان" يبحث آفاقاً جديدة من التعاون الاقتصادي مع الوفد الوزاري الإندونيسي
التقى بهم بمقر وزارة المالية بالرياض بحضور عدد من المسؤولين بالبلدين

التقى وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، بمقر وزارة المالية بالرياض، الثلاثاء، بوفد وزاري من جمهورية إندونيسيا برئاسة الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية لوهوت بنسار بانجايتان، يرافقه وزير الدولة لشؤون الشركات المملوكة للدولة إريك توهير.

وفي التفاصيل، جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية وجمهورية إندونيسيا الشقيقة وسبل تطويرها، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وحضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة المالية، وكبار المسؤولين من جمهورية إندونيسيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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