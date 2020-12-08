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بإطلالة شبابية.. ليلى علوي بفستان جذاب في مهرجان القاهرة

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بإطلالة شبابية.. ليلى علوي بفستان جذاب في مهرجان القاهرة بإطلالة شبابية.. ليلى علوي بفستان جذاب في مهرجان القاهرة

مصراوي Masrawy

09:57 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتبت- شيماء مرسي:

ظهرت الفنانة ليلى علوي على الريد كاربت في اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة أنيقة.

ارتدت ليلي علوي فستانًا قصيرًا باللون الأسود، مزودًا بأكمام، وتميز الفستان بقصة الشراشيب من أسفل.

واعتمدت ليلى مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وأسورة وخاتم وحلق.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية؛ وذلك منعا لانتشار ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجرأة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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