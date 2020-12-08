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أمطار في 4 مناطق.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

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أمطار في 4 مناطق.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأربعاء (بيان بالدرجات) أمطار في 4 مناطق.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

مصراوي Masrawy

10:04 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الأربعاء، مائلا للدف نهارًا على القاهرة والوجه والبحري والسواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

كما يكون الطقس دافئًا على شمال الصعيد والرياح معتدلة، حارًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، باردًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتكون شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه والبحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتشهد بعض المناطق ( دمياط- بورسعيد- العريش- رفح) أمطارًا خفيفة (30% تقريبًا)، ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوى.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متى إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن .

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

الإسكندرية 22 13

وادى النطرون 22 13

طنطا 22 13

شبين الكوم 22 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 14

مطروح 19 12

السلوم 20 12

سيوة 22 09

بورسعيد 22 14

دمياط 22 14

الزقازيق 22 13

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 22 13

السويس 22 13

العريش 23 12

رفح 22 12

رأس سدر 22 12

نخل 22 06

نويبع 25 16

طابا 24 14

كاترين 18 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 14

الفيوم 23 11

بنى سويف 23 10

المنيا 24 10

أسيوط 25 10

سوهاج 28 11

قنا 28 11

الأقصر 29 11

أسوان 30 11

إدفو 31 12

أبوسمبل 31 13

الوادى الجديد 28 10

شلاتين 29 18

أبورماد 28 18

حلايب 27 19

رأس حدربة 27 19​

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