"البريد السعودي" يطرح وظائف "توصيل" بدوام جزئي ومكافأة ثابتة (1500) ريال وعمولات

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تستهدف كلا الجنسين في 40 محافظة بمختلف مناطق المملكة

أعلنت مؤسسة البريد السعودي عن وظائف شاغرة من خلال موقعها الإلكتروني تستهدف كلا الجنسين بدوام جزئي في عدد من المحافظات لتحقيق دعم نشاطها في تقديم الخدمة وتلبية الاحتياج.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الوظائف تأتي في إطار استمرار تقديم خدماتها اللوجستية ضمن نظام التوصيل المرن، حيث يحصل الموظف على مكافأة شهرية ثابتة مقدارها (1500) ريال بالإضافة إلى عمولة بواقع 7 ريالات للشحنة الواحدة المسلمة تسليماً ناجحاً للعميل.

واشترط "البريد السعودي" في التقدم على البرنامج بأن يكون المترشح من ضمن المحافظات ( يدمه / بدر الجنوب / الكامل / الحناكية / خيبر / الحمنة / الحسو / العيص / وادي الفرع / الشنان / سميراء / الغزالة / الاسياح / عقلة صقور / النبهانية / القوارة / عيون الجواء/ ضريا / قبه / قصيباء / الليث / قلوه / الحجرة / انصاب / جديدة عرعر / العيساوية / الرويضة / الخاصرة / الارطاويه/ القنفذه / بلحمر / تثليث / بيشة / الوجه / حقل / تيماء / البدع / حالة عمار / ضبا / املج ).

كما اشترط في المتقدم ألا يكون لديه مشاكل صحية من شأنها أن تعرضه للخطر أثناء أداء الخدمة، وأن يكون لديه سيارة شخصية ورخصة قيادة سارية المفعول، بالإضافة لامتلاك هاتف ذكي واتصال بيانات مفعل، وأن يلتزم باللباقة وحسن المظهر عند العملاء والمحافظة على المواد المسلمة، وأخيراً توقيعه على اتفاقية الخدمة المصممة لهذا الغرض.

للتقديم اضغط على هذا الرابط:‏ https://bit.ly/3qyRWb7