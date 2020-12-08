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حَسْم الأمر من خلال لجنة مشتركة بين وزارتَيْ التعليم والصحة والشركاء الآخرين

‏كشف وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أن "نمط الدراسة للفصل الدراسي الثاني سيتضح خلال أيام. وجاهزون لأي سيناريو".

وقال ردًّا على سؤال قناة العربية عن استمرارية الدراسة عن بُعد في الفصل الثاني: "إلى الآن لم يحدد ذلك. ونحن جاهزون لكل السيناريوهات. وإن شاء الله يتحدد ذلك في الفترة المقبلة، من خلال لجنة مشتركة بين وزارتَي التعليم والصحة والشركاء الآخرين، وسيُرفع في الأيام القادمة، وسيُعلَن، وسيكون ذلك قبل وقت كافٍ بإذن الله".