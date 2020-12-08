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.. "آل الشيخ": نمط دراسة الفصل الدراسي الثاني سيتضح خلال أيام.. وجاهزون لأي سيناريو

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بالفيديو.. "آل الشيخ": نمط دراسة الفصل الدراسي الثاني سيتضح خلال أيام.. وجاهزون لأي سيناريو .. "آل الشيخ": نمط دراسة الفصل الدراسي الثاني سيتضح خلال أيام.. وجاهزون لأي سيناريو
حَسْم الأمر من خلال لجنة مشتركة بين وزارتَيْ التعليم والصحة والشركاء الآخرين

بالفيديو..

‏كشف وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أن "نمط الدراسة للفصل الدراسي الثاني سيتضح خلال أيام. وجاهزون لأي سيناريو".

وقال ردًّا على سؤال قناة العربية عن استمرارية الدراسة عن بُعد في الفصل الثاني: "إلى الآن لم يحدد ذلك. ونحن جاهزون لكل السيناريوهات. وإن شاء الله يتحدد ذلك في الفترة المقبلة، من خلال لجنة مشتركة بين وزارتَي التعليم والصحة والشركاء الآخرين، وسيُرفع في الأيام القادمة، وسيُعلَن، وسيكون ذلك قبل وقت كافٍ بإذن الله".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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