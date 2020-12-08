حصر عددي لنتائج فرز 3 لجان ببلبيس في الشرقية بإعادة النواب

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مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات جولة الإعادة في مجلس النواب باللجان الفرعية أرقام 99 و100 و101 بمدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي ببلبيس في الشرقية، من فرز أصوات الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم.

ووفق الحصر العددي، حصل المرشح حمودة محمد حمودة على 1806 أصوات، تلاه المرشح سامي نصر الله بـ 1078 صوتًا، والمرشح حاتم صيام بـ 961 صوتًا.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانية 4 ملايين و427 ألفًا و375 ناخبًا وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 982 مركز انتخابي يتسع لـ 1597 لجنة فرعية للاقتراع، فيما تشهد الانتخابات تنافس 42 مرشحًا على 21 مقعدًا مخصص للنظام الفردي بعدما حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر المقاعد المخصصة لنظام القائمة في الجولة الأولى.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.