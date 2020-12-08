حصر عددي لنتائج الفرز بلجنة رقم 13 بمدرسة السادات بالعريش

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شمال سيناء - أشرف سويلم :

انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات جولة الإعادة في مجلس النواب باللجنة 13، ومقرها مدرسة الثانوية العسكرية للبنين ومقرها مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء.

وأسفر الحصر العددي للفرز بهذه اللجنة في الدائرة الأولى عن حصول المرشح عزيز مطر (مستقبل وطن) على 498 صوتًا، والمرشح ياسر عرابي (مستقل) على 432 صوتًا.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة شمال سيناء ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانية 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا، يُدلون بأصواتهم أمام 30 مركزًا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية للاقتراع.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.