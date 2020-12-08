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حصر عددي لنتائج فرز 5 لجان بالعاشر من رمضان بالشرقية

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حصر عددي لنتائج فرز 5 لجان بالعاشر من رمضان بالشرقية حصر عددي لنتائج فرز 5 لجان بالعاشر من رمضان بالشرقية

مصراوي Masrawy

11:02 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

الشرقية - فاطمة الديب:

انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات جولة الإعادة في مجلس النواب باللجان الفرعية الخمسة بمدرسة الزهور للتعليم الأساسي بالعاشر من رمضان في الشرقية، من فرز أصوات الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم.

ووفق الحصر العددي، حصل المرشح سامي نصر الله على 400 صوت، تلاه المرشح حمودة محمد حمودة بـ 335 صوتًا، والمرشح عبدالله فهمي الرماح بـ 310 أصوات.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانية 4 ملايين و427 ألفًا و375 ناخب وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 982 مركزًا انتخابيًا يتسع لـ 1597 لجنة فرعية للاقتراع. فيما شهدت الانتخابات تنافس 42 مرشحًا على 21 مقعدًا مخصص للنظام الفردي بعدما حسمت القائمة الوطنية من أجل المقاعد المخصصة لنظام القائمة في الجولة الأولى.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

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