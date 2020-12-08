حصر عددي لنتائج فرز أصوات دائرة "الباجور" بإعادة النواب في المنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

أسفرت نتائج فرز أصوات ناخبي دائرة الباجور في محافظة المنوفية، قبل قليل، في جولة إعادة مجلس النواب 2020، عن تقدم الدكتور محمود البرعي مرشح "مستقبل وطن" على منافسه عادل الصعيدي.

وأظهر الحصر العددي عقب فرز أصوات 12 لجنة فرعية، تفوق "البرعي"، وذلك في اللجان الآتية: "مسجد الخضر، كفر سبك، البرانقة، القرنين، عزبة القسيس، الخضرة، المنشية، أبخاص، كفر سنجلف الجديد، العطف، الباجور".

وتأتي تلك المؤشرات وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​