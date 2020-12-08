هبة مجدي بإطلالة جديدة في مهرجان القاهرة السينمائي

مصراوي Masrawy
10:15 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
كتبت _ شيماء مرسي
تصوير_ محمود عبد الناصر
طلت الفنانة هبة مجدي على الريد كاربت في اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي.
وارتدت بليزر من المخمل باللون الموف، مزود بأكمام، وتوب باللون الأسود، ونسقت معه بنطلون باللون الرصاصي.
واعتمدت هبة مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش بمزيج من الألوان الموف والأخضر والأسمر.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.