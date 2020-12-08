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هبة مجدي بإطلالة جديدة في مهرجان القاهرة السينمائي

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هبة مجدي بإطلالة جديدة في مهرجان القاهرة السينمائي هبة مجدي بإطلالة جديدة في مهرجان القاهرة السينمائي

مصراوي Masrawy

10:15 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتبت _ شيماء مرسي
تصوير_ محمود عبد الناصر

طلت الفنانة هبة مجدي على الريد كاربت في اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي.

وارتدت بليزر من المخمل باللون الموف، مزود بأكمام، وتوب باللون الأسود، ونسقت معه بنطلون باللون الرصاصي.

واعتمدت هبة مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش بمزيج من الألوان الموف والأخضر والأسمر.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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