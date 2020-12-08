ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في مهرجان القاهرة

مصراوي Masrawy
09:41 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
كتبت _ شيماء مرسي
تصوير_ محمود عبد الناصر
ظهرت الفنانة ياسمين صبري على الريد كاربت في اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي.
وارتدت جامبسوت باللون الأسود، بأكمام طويلة، وبأزرار باللون الذهبي عند منطقة الصدر.
واعتمدت ياسمين مكياجا ناعما، مع إكسسوارات ماسية، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.
ونسقت مع إطلالتها حذاء وشنطة باللون الأسود.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.