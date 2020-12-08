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إطلالات الكابلز في اليوم السابع من القاهرة السينمائي.. أيهما أجمل

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إطلالات الكابلز في اليوم السابع من القاهرة السينمائي.. أيهما أجمل إطلالات الكابلز في اليوم السابع من القاهرة السينمائي.. أيهما أجمل

مصراوي Masrawy

09:07 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال ٤٢، إما لإطلالاتهما الراقية أو اللقطات الرومانسية التي تجذب الأنظار.

وفي التقرير التالي يستعرض "مصراوي"، أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور في أبهى صورة في اليوم السابع لمهرجان القاهرة السينمائي:

_ درة وزوجها:

ارتدت الفنانة درة فستانا قصيرا باللون الأسود، بصيحة البليزر مع توب باللون الأسود، وتميز الفستان بأنه مزود بإكستنشن مزيج من اللوني الأسود والذهبي، واعتمدت درة مكياجا ناعما، مع إكسسوارات ماسية، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

أما زوجها هاني سعد ارتدى بدلة باللون الأسود وأسفلها تيشرت باللون الأسود وبنطلون بنفس اللون.

_ أحمد الفيشاوي وزوجته:

ارتدت ندى الكامل فستانا طويلا باللون الكاشمير، كت وبدون أكمام، ومفتوح عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق وكوليه وأسورة، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا.

أما أحمد الفيشاوي ارتدى قميص متعدد الألوان مزيج من اللون الأسود والاخضر والأصفر المسطردة، مع بنطلون باللون الكافية.

_ جومانا مراد وزوجها:

ارتدت الفنانة جومانا مراد بدلة باللون الأسود، مزينة بالتطريزات على الأكمام ومن أسفل، ومزينة بالريش باللون الأحمر، ونسقت أسفلها توب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأحمر، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا.

أما زوجها ارتدى بدلة من المخمل، وأسفلها قميص باللون الأسود.

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