وزير التعليم يستجيب لـ"طفل الكلب": يلتحق بمدرسة بشكل فوري

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استجابته لطلب الطفل سيد ماهر سيد، والمعروف إعلاميا بـ"طفل الكلب"، والموافقة على إلحاقه بمدرسة داخلية والتعلم حسب فئته العمرية بأحد المدارس بشكل فوري.

وبناء على توجيهات وزير التربية والتعليم، استقبل الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، اليوم، الطفل سيد ماهر سيد، وجدته السيدة نوال علي محمد أحمد، حيث تم إبلاغهم بقبول الطفل بمدرسة تعليم مجتمعي بالمقطم (إقامة وإعاشة وتعليم)، بالتعاون مع البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى وجمعية "أنا المصري".