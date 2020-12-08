بالريش الأحمر.. جومانا مراد بإطلالة غريبة في مهرجان القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتبت- نورهان محمد

تصوير_ محمود عبد الناصر

أطلت الفنانة جومانا مراد علي السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة بدت غريبة عليها.

ارتدت "جومانا" بدلة باللون الأسود مرصعة بالتطريزات من الأسفل مع توب من نفس اللون، مزينة بفروٍ أحمر من الأكمام.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأحمر، واعتمدت جومانا مكياجاً هادئاً واختارت أن تترك شعرها منسدلاً.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.