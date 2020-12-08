بوسي شلبي تخطف الأنظار بـ"فيس شيلد" غريب وإطلالة بالأسود في "القاهرة السينمائي"

مصراوي Masrawy
08:15 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
كتبت- نورهان محمد
تصوير_ محمود عبد الناصر
خطفت الإعلامية بوسي شلبي، الأنظار بإطلالة كلاسيكية مميزة، وماسك "فيس شيلد" بتصميم غريب، على الريد كاربت خلال حضورها فعاليات اليوم السابع لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42.
ارتدت بوسي بلوزة كب باللوني الأسود والسيلفر، مع بنطلون أسود، وحقيبة يد بنفس لوني البلوزة، واختارت لهذة الإطلالة نظارة ذات عدسات شفافة،و مكياجاً قوياً وتركت شعرها منسدلاً.
وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.