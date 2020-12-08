بالريش الأحمر.. جومانا مراد بإطلالة غريبة في مهرجان القاهره

مصراوي Masrawy
08:08 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
كتبت- نورهان محمد
تصوير_ محمود عبد الناصر
أطلت الفنانة جومانا مراد علي السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة بدت غريبة عليها.
ارتدت "جومانا" بدلة باللون الأسود مرصعة بالتطريزات من الأسفل مع توب من نفس اللون، مزينة بفروٍ أحمر من الأكمام.
ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأحمر، واعتمدت جومانا مكياجاً هادئاً واختارت أن تترك شعرها منسدلاً.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.