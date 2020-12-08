بسنت شوقي بفستان تايجر جريء على "ريد كاربت" سابع أيام مهرجان القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتبت- نورهان محمد

تصوير_ محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة بسنت شوقي بفستان تايجر جريء على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42.

وارتدت "بسنت" فستانا باللونين التايجر والأسود، وجاء تصميمه مفتوحا من الصدر والأكتاف، ونسقت مع الإطلالة حقيبة يد "كلاتش" صغيرة وإكسسوارات بسيطة مكونة من خاتم وإسورة، واختارت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء الماضي، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.