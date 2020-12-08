جميلة عوض تتألق بفستان بليزر في مهرجان القاهرة
مصراوي Masrawy
08:04 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
كتبت _ شيماء مرسي
تصوير_ محمود عبد الناصر
تألقت الفنانة جميلة عوض على الريد كاربت في اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي.
وارتدت جميلة فستانا بليزر مزود بأكمام منفوخة، وحزام عند منطقة الخصر.
واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم.
واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.