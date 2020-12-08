آسر ياسين بإطلالة كاجوال في سابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي

مصراوي Masrawy
07:50 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
كتبت- نورهان محمد
تصوير_ محمود عبد الناصر
حرص الفنان آسر ياسين، على حضور فعاليات اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة كاجوال جذابة.
وارتدى آسر بالطو باللون الأسود مع بنطلون جينز من نفس اللون، وتيشيرت رصاصي ونسق مع الإطلالة نظارة بعدسات شفافة.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء الماضي، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.