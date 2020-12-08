آسر ياسين بإطلالة كاجوال في سابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي

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مصراوي Masrawy

كتبت- نورهان محمد

تصوير_ محمود عبد الناصر

حرص الفنان آسر ياسين، على حضور فعاليات اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة كاجوال جذابة.

وارتدى آسر بالطو باللون الأسود مع بنطلون جينز من نفس اللون، وتيشيرت رصاصي ونسق مع الإطلالة نظارة بعدسات شفافة.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء الماضي، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.