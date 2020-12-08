أحمد الفيشاوي وزوجته يخطفان الأنظار بلوك مختلف في مهرجان القاهرة
مصراوي Masrawy
07:46 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
كتبت _ شيماء مرسي
تصوير_ محمود عبد الناصر
ظهر الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل على الريد كاربت في اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي.
وارتدت ندى الكامل فستانا طويلا باللون الكاشمير، كت وبدون أكمام، ومفتوح عند منطقة الصدر.
واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق وكوليه وأسورة.
واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا.
أما أحمد الفيشاوي ارتدى قميص متعدد الألوان مزيج من اللون الأسود والاخضر والأصفر المسطردة، مع بنطلون باللون الكافية.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.