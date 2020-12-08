هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يخطفان الأنظار بالأسود الملكي في مهرجان القاهرة

مصراوي Masrawy
08:37 م الأحد 06 ديسمبر 2020
كتبت - شيماء مرسي
تصوير-محمود عبد الناصر
ظهر الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا على السجادة الحمراء لليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي.
وارتدت هنادي فستانا طويلا باللون الأسود، بأكمام منفوخة، بذيل طويل ملكي.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.
أما الفنان أحمد خالد صالح ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميص باللون الأسود، ونسق معها حذاء باللون الأسود.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.