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مطران بورسعيد يدلى بصوته في انتخابات النواب

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مطران بورسعيد يدلى بصوته في انتخابات النواب مطران بورسعيد يدلى بصوته في انتخابات النواب

مصراوي Masrawy

05:56 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أدلى الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، مساء اليوم الثلاثاء، بصوته الانتخابي في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك بمدرسة أم المؤمنين.

أشاد مطران بورسعيد بجهود الأمن في رفع حالة الاستنفار الأمني، لتأمين مداخل ومخارج جميع مقرات اللجان الانتخابية. كما أشاد بحسن سير العملية الانتخابية مشيرا، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية والمعنية وكافة الجهات ببورسعيد تبذل الجهود لتظهر المحافظة بالمظهر المشرف في العملية الانتخابية.

وناشد مطران بورسعيد المواطنين ضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات بشكل إيجابي، مؤكدًا بأن ذلك واجب وطني على كل مصري محبًا لوطنه.​

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