النيابة تطلب تحريات المباحث في وفاة المتهم بقتل والدته بالهرم

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مصراوي Masrawy

كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بسرعة إجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول وفاة المتهم بقتل والدته بمنطقة الهرم في أكتوبر الماضي؛ بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، للوقوف على ملابسات الوفاة.

واستدعت النيابة العامة عدد من الشهود؛ لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهم شعر بحالة إعياء في محبسه بحجز قسم شرطة الهرم منذ يومين، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أن حالته الصحية تدهورت وفارق الحياة بالمستشفى، نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

كان المتهم اعترف عقب القبض عليه بقتل والدته داخل شقتها بالهرم، وذكر أنه يقيم وزوجته بصحبة والدته، إلا أن زوجته تركت المسكن بسبب خلافات أسرية، وساءت حالته النفسية، عقب تركه عمله.

وأضاف أن والدته كانت تقسو عليه منذ الصغر، وتسيء معاملته، وعقب فصله من عمله كانت تعايره لكونه عاطلا وبلا وظيفة، كما أنها كانت تضايقه بمعايرته لكونه لا ينجب، وانفصال زوجته الأولى عنه لعدم الإنجاب.

وأشار إلى سوء معاملة والدته له، ما أدى إلى انهيار حالته النفسية، ودفعه للاعتداء عليها بالضرب، وتكرر اعتداؤه عليها حتى وصل إلى ضربها في الشارع، وقال المتهم إنه كان يهددها بالقتل إذا استمرت في معايرته، إلا أنها لم تتوقف عن سوء معاملته، ويوم الحادث اعتدى عليها بالضرب بيديه وقدميه، حتى فارقت الحياة.