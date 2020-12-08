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إطلالات الكابلز في اليوم الخامس من القاهرة السينمائي.. أيهما أجمل

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إطلالات الكابلز في اليوم الخامس من القاهرة السينمائي.. أيهما أجمل إطلالات الكابلز في اليوم الخامس من القاهرة السينمائي.. أيهما أجمل

مصراوي Masrawy

09:53 م الأحد 06 ديسمبر 2020

كتبت _ شيماء مرسي
تصوير_ محمود عبد الناصر

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال ٤٢، إما لإطلالاتهما الراقية أو اللقطات الرومانسية التي تجذب الأنظار.

وفي التقرير التالي يستعرض "مصراوي"، أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور في أبهى صورة:

_ محمد الشرنوبي وزوجته:
ارتدت راندا زوجته جامبسوت باللون الأسود، مزود بأكمام واسعة، وفتحة عند منطقة الخصر، واعتمدت راندا مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

أما الفنان محمد الشرنوبي ارتدى بليزر باللون الرصاصي وأسفله تيشرت باللون الأسود، وبنطلون باللون الأسود، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.

_ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح؛
ارتدت هنادي فستانا طويلا باللون الأسود، بأكمام منفوخة، بذيل طويل ملكي، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

أما الفنان أحمد خالد صالح ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميص باللون الأسود، ونسق معها حذاء باللون الأسود.

_ هاني رمزي وزوجته :
ارتدت زوجته فستانا قصيرا باللون الأسود، بأكمام طويلة، مزينا بطبعات ورسومات هندسية، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي، وحذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، مع مكياجا هادئا.
أما الفنان هاني رمزي ارتدى تيشرت باللون الأسود، مزينا برسومات، ونسق معه جاكيت جلد وبنطلون باللون الأسود.

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