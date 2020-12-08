هاني رمزي وزوجته بلوك أنيق في مهرجان القاهره السينمائي

مصراوي Masrawy
09:49 م الأحد 06 ديسمبر 2020
كتبت_ شيماء مرسي
تصوير_ محمود عبد الناصر
تألق الفنان هاني رمزي وزوجته خلال حضورهم فعاليات مهرجان القاهره السينمائي، بإطلالة أنيقة.
ارتدت زوجته فستانا قصيرا باللون الأسود، بأكمام طويلة، مزينا بطبعات ورسومات هندسية.
ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي، وحذاء باللون الأسود.
واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، مع مكياجا هادئا.
أما الفنان هاني رمزي ارتدى تيشرت باللون الأسود، مزينا برسومات، ونسق معه جاكيت جلد وبنطلون باللون الأسود.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.