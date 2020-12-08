ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في مهرجان القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

طلت ليلى أحمد زاهر على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من القاهرة السينمائي.



ارتدت ليلى أحمد زاهر فستانا طويلا باللون الأخضر، بأكمام، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.