ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في مهرجان القاهرة

مصراوي Masrawy
09:48 م الأحد 06 ديسمبر 2020
كتبت_ شيماء مرسي
تصوير_ محمود عبد الناصر
طلت ليلى أحمد زاهر على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من القاهرة السينمائي.
ارتدت ليلى أحمد زاهر فستانا طويلا باللون الأخضر، بأكمام، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.
واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.