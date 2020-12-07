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"آل الشيخ" : البوابة المطورة لوزارة التعليم واجهة للتواصل مع الجمهور ومصدر للمعلومات

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تنسجم مع المعايير المحلية والدولية للأمم المتحدة وبما ينسجم مع رؤية 2030

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على أهمية البوابة الإلكترونية الجديدة للوزارة كواجهة للتواصل مع الجمهور، ومصدر للمعلومات، ومرجع للباحثين والمهتمين في التعليم بقطاعيه العام والجامعي.

جاء ذلك خلال تدشينه أمس الاثنين للبوابة الإلكترونية لوزارة التعليم في نسختها الجديدة المطوّرة؛ وفق معايير محلية، ودولية للأمم المتحدة، وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 نحو حكومة إلكترونية فاعلة.

وأشار الوزير آل الشيخ إلى أهمية البوابة في توفير الخدمات المقدمة للمستفيدين، والتفاعل معهم من خلال قنوات تعزز المشاركة والاتصال للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم، مؤكداً على استمرار عمليات التطوير والتحديث المستمرين للبوابة، وتعميمها لتشمل إدارات التعليم في المرحلة المقبلة.

وتقدم البوابة منظومة متكاملة من المعلومات والخدمات الإلكترونية بجودة وكفاءة عالية عبر قنوات متعددة، واعتمادها على المعايير المحلية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، والمعايير العالمية للأمم المتحدة لبناء البوابات الحكومية (مؤشر تطور الإلكترونية)، ومعايير الهوية البصرية للوزارة، وذلك باستخدام أحدث تقنيات التصميم.


وتعمل البوابة على تحسين تجربة المستخدم، وتوفير تطبيق تقنيات جديدة لزيادة سرعة الاستجابة، وتطبيق المعايير الجديدة لمحركات البحث، وتحقيق متطلبات أمن المعلومات.

واشتملت البوابة على جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة للطلاب والطالبات في التعليمين العام والجامعي، والمبتعثين، والمعلمين والمعلمات، والمستثمرين، كما احتوت على معلومات تخص الباحثين والمهتمين بالتعليم.

وتتعدد خيارات البوابة الإلكترونية للزوار، حيث تتناسب مع الجميع؛ بمَنْ فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والخدمات المقدمة لهم من الوزارة، كما خصصت خاصية تقديم المقترحات والشكاوى، بهدف توثيق العلاقة بين الوزارة ومستفيديها.

كما اشتملت البوابة على المواقع الإلكترونية للوكالات وإدارات العموم في الوزارة، وإدارات التعليم، والجامعات الحكومية والأهلية، والملحقيات الثقافية في الخارج، كما أنها تتضمن مواد مرئية (صور وفيديوهات) تتعلق بالتعليم، إضافة إلى تقديم أحدث الأخبار والفعاليات المتعلقة بقطاع التعليم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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