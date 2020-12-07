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"فيتوريا": النصر يمر بظروف صعبة .. وما يحدث مع تقنية "VAR" يحتاج إلى تفسير

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"فيتوريا": النصر يمر بظروف صعبة .. وما يحدث مع تقنية "VAR" يحتاج إلى تفسير "فيتوريا": النصر يمر بظروف صعبة .. وما يحدث مع تقنية "VAR" يحتاج إلى تفسير

قال المدير الفني لفريق النصر الكروي الأول، البرتغالي روي فيتوريا إن فريقه يمر بظروف صعبة، بعد تعادل فريقه أمام الاتفاق، (2-2)، مبديًا استغرابه من احتساب ركلة جزاء على فريقه دون العودة إلى تقنية «VAR» في الحالة التي سبقتها.
وزاد فيتوريا في تصريحات للناقل الحصري : « النتيجة إشارة جيدة ويمكن هذه النتيجة بداية تغيير للنتائج السابقة، وشكرت اللاعبين على أدائهم القوي لأنهم استطاعوا أن يقاتلوا من أجل تغيير النتيجة بعد أن كانوا متأخرين بهدفين».
وشدد المدرب البرتغالي بتسمية شخص لمراجعة ما يحدث في المباريات من أمور فنية دقيقة تفوت على حكم المباراة على الرغم من استخدام التقنية العالية وقال: « بالنسبة لي هناك أمور حدثت خلال المباراة من الصعب تفسيرها مع نهاية الشوط الأول مع كل هذه التقنية».

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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